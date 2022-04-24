Pencereden düşen Selim, hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Pencereden düşen Selim, hastanede yaşamını yitirdi

24.04.2022 20:51
Pencereden düşen Selim, hastanede yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki Selim Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki Selim Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Selim'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fethiye'nin Babataş Mahallesinde meydana geldi. Ramazan-Fulya Çetinkaya çiftinin çocukları Selim Çetinkaya, oturdukları 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye kaldırılan Selim'in durumu ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Selim, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Ramazan-Fulya Çetinkaya çifti, sinir krizi geçirdi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Selim'in cenazesi, Seydikemer ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Pencereden düşen Selim, hastanede yaşamını yitirdi
Pencereden düşen Selim, hastanede yaşamını yitirdi
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Selim Çetinkaya, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pencereden düşen Selim, hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika


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