Pendik'te deniz temizliğinde çıkan elektrikli süpürge şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te deniz temizliğinde çıkan elektrikli süpürge şaşırttı

04.06.2022 14:04

Pendik'te deniz temizliğinde çıkan elektrikli süpürge şaşırttı Pendik'te dalgıçlar 'Çevre Haftası' çerçevesinde su altı temizliği yaptı Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için Pendik Belediyesi Arama ve Kurtarma dalgıçları Pendik'te...

Pendik'te deniz temizliğinde çıkan elektrikli süpürge şaşırttı

Pendik'te dalgıçlar 'Çevre Haftası' çerçevesinde su altı temizliği yaptı

İSTANBUL - Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için Pendik Belediyesi Arama ve Kurtarma dalgıçları Pendik'te deniz dibine dalarak su altı temizliği yaptı. Dalgıçların su altından çıkardığı atıkların arasında bulunan ve görenleri şaşkına çeviren elektrikli süpürge deniz altı kirliliğini gözler önüne serdi. Aynı zamanda etkinlikte gerçekleştirilen flyboard gösterisi ise vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Pendik sahilinde Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik dron ile görüntülendi.

Pendik'te, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde çevre temizliği, denizlerin atıklarla kirletilmemesi, doğaya zarar verilmemesi gibi konulara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir ekinlik düzenlendi. Pendik Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibinin dalgıçları, Türkiye Çevre Haftası dolayısı ile denize dalarak su altı temizliği yaptı.

Denizin dibinden çıkarılan elektrikli süpürge, içecek şişeleri, lastik ve çeşitli atıklar denizlerde oluşan su altı kirliliğini gözler önüne serdi. Deniz dibinden çıkarılan atıklar sergilenerek vatandaşlarda çevre temizliği konusunda farkındalık ve hassasiyet oluşturmak amaçlandı.

Etkinlikte su altı temizliğinin yanı sıra bir de flyboard gösterisi de düzenlendi. Görsel şölen oluşturan flyboard gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Etkinlikte stant açan Türk Kızılay yetkilileri tarafından da vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Pendik Belediyesi ev sahipliğinde, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Garnizon Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, Sivil Toplum Kuruluşları, Türk Kızılay, Teknopark, Gedik Üniversitesinin katılımıyla Pendik Sahilinde Balıkçılar Çarşısı yakınında düzenlenen etkinliğe Pendik'ten ve çevre ilçelerden vatandaşlar da katılım gösterdi.

"Doğa insansız yaşayabilir ama insanlar doğasız yaşayamaz"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik Belediyesi ve paydaşlarımızla beraber gerçekleştirmiş olduğumuz bu organizasyonda sizlerle beraberiz. Pendik'teki bulunan tüm paydaşlarla, Gedik Üniversitesi, ve diğer paydaşlarla bu etkinliği yaparak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten 2022 yılında genelgeyle artık Çevre Haftası olarak resmileşen bir etkinlik. Dolayısıyla dün itibariyle başlatmış olduğumuz bu çalışma, yine bizim Aydos ormanımızda ve baraj bölgesinde yapılan faaliyetlerden sonra bugün de sahil kesiminde denizle beraber yapmış olduğumuz bir etkinliğimiz. 2021 senesinde müsilaj ile ilgili çevre duyarlılığı çok daha üst seviyeye geldi. Biz de bu duyarlılığı daha fazla etkili hale getirmek ve bununla ilgili farkındalık oluşturmak adına bugün bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Doğa insansız yaşayabilir ama insanlar doğasız yaşayamaz. Dolayısıyla bu bilinçle biz etrafımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kızılay Kartal Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Mustafa Samastı, "Esas olan farkındalığımız çok eksik. İnşallah bu etkinlikler biraz farkındalığa neden olur. Çevre dediğimiz zaman insanın dış organ. Yani kendi vücudumuzun sağlığı için organlarımızın nasıl sağlıklı olması gerekiyorsa, çevre de bizim aynı şekilde bir organımız. Çevre bozulduğu zaman sağlığımız bozuluyor. Çevreyi bozan da bir tek varlık var, insanoğlu" dedi.

Pendik'te deniz temizliğinde çıkan elektrikli süpürge şaşırttı
Pendik'te deniz temizliğinde çıkan elektrikli süpürge şaşırttı
Pendik'te deniz temizliğinde çıkan elektrikli süpürge şaşırttı
Pendik'te deniz temizliğinde çıkan elektrikli süpürge şaşırttı
YORUMLAR
500
Video: Çin'deki Taklimakan'dan Geçen İlk Çöl Otoyolu Sıfır Karbon Emisyonuna Ulaştı Video: Çin'deki Taklimakan'dan Geçen İlk Çöl Otoyolu Sıfır Karbon Emisyonuna Ulaştı Diyetisyen Buket Toptan: 'Yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı' Diyetisyen Buket Toptan: 'Yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı'
Kaynak: İHA

Kızılay, Pendik, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te deniz temizliğinde çıkan elektrikli süpürge şaşırttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:50 Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
13:36 Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 14:12:37. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te deniz temizliğinde çıkan elektrikli süpürge şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement