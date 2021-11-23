Pendik'te doktora saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Pendik'te doktora saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Pendik'te bir doktora çalıştığı hastanede saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Pendik'te bir doktora çalıştığı hastanede saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı. Pendik Devlet Hastanesi'nde 17 Kasım'da pratisyen hekim olarak görev yapan Esma Demir'e saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.İ. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli M.İ. ifadesinin alınmasının ardından "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.İ'nin doktor Esma Demir'in saçlarını çektiğine dair kamera görüntüsü bulunması, söz konusu eylemin hiçbir sebep yokken gerçekleştirilmiş olması gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi. M.İ'nin, ifadesinde hemşire olduğunu, yaralama kastının bulunmadığını ve olay sırasında bilincinin yerinde olmadığını söylediği öğrenildi. Adli rapor alınmak üzere Pendik Devlet Hastanesi'ne götürülen M.İ, pratisyen hekim olarak görev yapan Esma Demir'in, arkasından saldırarak saçlarını çekmiş ve polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti. Demir'in şikayetçi olması üzerine şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son Dakika

Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız

Dünya denizlerinde gerilim! ABD donanmasını gönderdi, gözler Çin'de!

Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız

Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü