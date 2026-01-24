Pendik'te Hırsızlık Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Pendik'te bir otomobilin çalınması ve evden hırsızlık yapılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te 22 Kasım'da bir evin önünden otomobilin çalınarak sahte plaka takılması ve 20 Ocak'ta bir evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli F.Ç. (37) gözaltına alınırken, çalıntı araç da bulundu.

Emniyete götürülen şüphelinin 31 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.