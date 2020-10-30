Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı

30.10.2020 09:12
Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre PENDİK'te sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

PENDİK'te sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada minibüste sıkışan kadın yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 07.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre 34 M 5153 plakalı yolcu minibüsününün sürücüsü ışık ihlali yapınca Mehmet Şevki'nin kullandığı 34 KP 7153 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmamın şiddetiyle minibüste bulunan kadın yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de başka kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler minibüs içinde sıkışan kadın yolcuyu minibüsten çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan Şerife Naz Çantak ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mehmet Şevki "Bize yeşil ışık yandı. Önümdeki araç ve ben hareket ettik. Kural ihlali yapan minibüs geldi çarptı." diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul
Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Yolcu Minibüsü, Otomobil, İtfaiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs hastası adam 9 yaşındaki kızın yüzüne tükürdü: Biz ölünce onlar da ölsün diye tükürdü Yeni Zelanda'da ötanazi yasallaştı Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı
Kanser tedavisi gören Dilay Kemer, hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören Dilay Kemer, hayatını kaybetti         
08:53
Uzman isim uyardı: Aspirin her hasta için uygun değil Uzman isim uyardı: Aspirin her hasta için uygun değil         
08:29
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi         
00:50
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı         
20:50
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı         
17:03
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 09:33:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Pendik'te ışık ihlali iddiası; minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei