Pendik'te makas atan sürücü demir bariyerlere girdi: 2 yaralı - Son Dakika
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Pendik'te makas atan sürücü demir bariyerlere girdi: 2 yaralı

29.05.2022 17:26

- Pendik D-100 Karayolu üzerinde makas attığı iddia edilen araç sürücüsü başka bir otomobile çarparak demir bariyerlere girdi.

- Pendik D-100 Karayolu üzerinde makas attığı iddia edilen araç sürücüsü başka bir otomobile çarparak demir bariyerlere girdi. Çarpmanın etkisiyle şoför koltuğunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılırken, kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pendik Keresteciler mevki D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen 34 RSL 67 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki 81 BS 002 plakalı Hyundai marka otomobile ön tarafından çarptı. Ardından ters yöne dönerek demir bariyerlere girdi. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü otomobilde sıkıştı. Yanında yolcu olarak bulunan şahıs ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılırken, kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Demir bariyerlere çarparak hurdaya dönen araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılınca trafik normale döndü.

"MAKAS ATARAK ÖNÜMÜZE KIRDI"

Makas atan sürücünün çarptığı araç sürücüsü Selim Başaran, "Biz orta şeritte seyrederken kaza yapan araç makas atarak geldi. Bizim önümüze kırdı. Sağ çamurluğun önünden bariyerlere vurdu. Araba çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybederek ters döndü" diyerek araç içerisinde bulunanların hafif yaralandığını söyledi. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

(Gamze Erdemir - Halit Arslan/İHA)

Pendik'te makas atan sürücü demir bariyerlere girdi: 2 yaralı
Pendik'te makas atan sürücü demir bariyerlere girdi: 2 yaralı
Pendik'te makas atan sürücü demir bariyerlere girdi: 2 yaralı
Pendik'te makas atan sürücü demir bariyerlere girdi: 2 yaralı
Pendik'te makas atan sürücü demir bariyerlere girdi: 2 yaralı
Pendik'te makas atan sürücü demir bariyerlere girdi: 2 yaralı

YORUMLAR
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KOCAELİ'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI KOCAELİ'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI Makas atan trafik magandası kamerada Makas atan trafik magandası kamerada
Kaynak: İHA

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