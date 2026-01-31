Pendik'te Midibüs Tıra Çarptı: 13 Yaralı - Son Dakika
Pendik'te Midibüs Tıra Çarptı: 13 Yaralı

31.01.2026 18:38
Pendik'te park halindeki tıra çarpan midibüste 2'si ağır 13 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu.

Pendik'te midibüsün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Kurtköy bağlantı yolu E-5 istikametinde seyreden E.A. idaresindeki 34 LGS 511 plakalı midibüs, emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 DRL 866 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada midibüste bulunan 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Midibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, saat 16.30 sıralarında Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E-5 istikametinde bir tur şirketine ait midibüsün, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazada 13 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

