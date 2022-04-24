Pendik'te refüje çarpıp devrilen otomobildeki sürücü yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te refüje çarpıp devrilen otomobildeki sürücü yaralandı

24.04.2022 12:19
Pendik'te refüje çarpıp devrilen otomobildeki sürücü yaralandı

Pendik'te refüjde bulunan beton bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Pendik'te refüjde bulunan beton bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda seyreden B.A.B'nin kullandığı 34 ET 4325 plakalı otomobil, refüjdeki beton bariyerlere çarparak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Bir hava yolu şirketinde kabin memuru olduğu öğrenilen sürücü, itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Pendik'te refüje çarpıp devrilen otomobildeki sürücü yaralandı
Pendik'te refüje çarpıp devrilen otomobildeki sürücü yaralandı
Pendik'te refüje çarpıp devrilen otomobildeki sürücü yaralandı

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Sabiha Gökçen, Otomobil, Pendik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pendik'te refüje çarpıp devrilen otomobildeki sürücü yaralandı - Son Dakika


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