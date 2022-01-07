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PENDİK'TE RÖGARDAN SIZAN KÖPÜK TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika

PENDİK'TE RÖGARDAN SIZAN KÖPÜK TEDİRGİNLİĞİ

07.01.2022 11:27
PENDİK'TE RÖGARDAN SIZAN KÖPÜK TEDİRGİNLİĞİ

PENDİK'te metro inşaatının yakınında bulunan rögarlardan sızan köpük, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

PENDİK'te metro inşaatının yakınında bulunan rögarlardan sızan köpük, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Metro inşaatındaki yetkililer, köpüğün kimyasal bir madde olmadığını, sızmanın gidere dökülen sıvı sabundan kaynaklandığını öne sürdü.

Kaynarca Mahallesi'nde yapımı devam eden metro inşaatının yakınında bulunan rögarlardan henüz bilinmeyen nedenden dolayı köpükler çıkmaya başladı. Sabah saatlerinde köpüğün, çoğalıp caddeye taşması üzerine mahalle sakinleri durumdan tedirgin oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine konu yetkililere bildirildi. Metro inşaatındaki yetkililer, köpüğün kimyasal bir madde olmadığını, sızmanın gidere dökülen deterjandan kaynaklı olduğunu öne sürdü. Metro inşaatı firmasına bağlı temizlik aracı köpük çıkan rögar kapağının bulunduğu yere gelerek temizlik yaptı.

'TEDİRGİN OLDUK, ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Sabah saatlerinden evinden dışarı çıkıp köpükleri gören bir mahalle sakini, 'Köpüğe benziyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Yeni gördüm. Kaynıyor. Kimyasal olabilir. Çocuklar içinde tehlike teşkil ediyor. Herhangi bir kokusu yok. Sürekli çoğalıyor" dedi. Bir diğer mahalle sakini Selahattin Baştop ise 'Köpük gördük. Ne olduğunu bilmiyoruz. Zararı var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Araştırılırsa iyi olur. Birisi üzerine basıp evine gider. Kimyasalda olabilir. Çocuklar elini tutup hastalık kapabilir. Bu sabah gördüm ben. Tedirgin olduk. Sorup Soruşturmak lazım" dedi.

'KİMYASAL DEĞİL, SIVI SABUN"

Metro inşaatı gece vardiya mühendisi Tekin Demirel, 'Şantiyede hafriyat kamyonlarının yıkamasını yapıyoruz sıvı sabunla. Sıvı sabununun bidonu delinmiş. Bidon delindikten sonra suyla karışıp böyle bir köpürme yapmış. Herhangi bir kimyasal bir durum söz konusu değil. Normal elimizde yıkadığımız sıvı sabun" şeklinde konuştu.

PENDİK'TE RÖGARDAN SIZAN KÖPÜK TEDİRGİNLİĞİ
PENDİK'TE RÖGARDAN SIZAN KÖPÜK TEDİRGİNLİĞİ
PENDİK'TE RÖGARDAN SIZAN KÖPÜK TEDİRGİNLİĞİ
PENDİK'TE RÖGARDAN SIZAN KÖPÜK TEDİRGİNLİĞİ
PENDİK'TE RÖGARDAN SIZAN KÖPÜK TEDİRGİNLİĞİ
PENDİK'TE RÖGARDAN SIZAN KÖPÜK TEDİRGİNLİĞİ
PENDİK'TE RÖGARDAN SIZAN KÖPÜK TEDİRGİNLİĞİ
PENDİK'TE RÖGARDAN SIZAN KÖPÜK TEDİRGİNLİĞİ
PENDİK'TE RÖGARDAN SIZAN KÖPÜK TEDİRGİNLİĞİ

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Kaynarca, Kimyasal, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: PENDİK'TE RÖGARDAN SIZAN KÖPÜK TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika
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