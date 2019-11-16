Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI (2)
Son Dakika Güncel PENDİK'TE SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI (2) - Son Dakika

PENDİK'TE SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI (2)

6 saat önce

İstanbul DHA Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

PENDİK'TE SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI (2), System.String[]

İstanbul DHA

Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. henüz bilinmeyen nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı.

Saldırgan olay sonrası gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:07 Kaynak: DHA
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