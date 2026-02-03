Pendik'te Tehdit Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Pendik'te Tehdit Soruşturması

Pendik\'te Tehdit Soruşturması
03.02.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Işıl Öykü Dinç'in ailesine gelen tehditler üzerine soruşturma başlatıldı.

PENDİK'te trafik kazasında ölen Işıl Öykü Dinç'in (15) ailesinin, tehdit mesajları almasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, 18 Mayıs 2025'te Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde meydana geldi. 34 KAB 356 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26), yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç olay yerinde hayatını kaybetti.

TEHDİT İDDİALARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, kazada hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in ailesinin yaklaşık 2 aydır tehdit içerikli mesajlar aldığı tespit edildi. Ailenin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Tehdit Soruşturması, Güvenlik, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Tehdit Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri sakın bunu yapmayın Bir anda binlerce liralık masraflara yol açıyor Araç sahipleri sakın bunu yapmayın! Bir anda binlerce liralık masraflara yol açıyor
Sağanak yağış istinat duvarını yıktı 4 koyun telef oldu Sağanak yağış istinat duvarını yıktı! 4 koyun telef oldu
Suriye Hükümeti ve SDG Arasında Anlaşma Suriye Hükümeti ve SDG Arasında Anlaşma
Transfer iptal Fred’i almaya paraları yetmedi Transfer iptal! Fred'i almaya paraları yetmedi
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Gabriel Brazao’dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım Gabriel Brazao'dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım

15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 16:20:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Pendik'te Tehdit Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.