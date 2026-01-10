Pendik\'te Yol Tartışması Kavga Çıkardı

PENDİK'te iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri otomobilinden inerek diğer araca defalarca tekme attı. O anlar başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13: 00 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlar trafikte durduğu sırada sürücülerden biri otomobilinden inip diğer aracın ön camına doğru defalarca tekme attı. Öfkeli sürücü kısa süre sonra otomobiline bindi. Diğer sürücü ise aracından inmeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.