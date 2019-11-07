Son Dakika Haberleri: Pendik'teki zincirleme trafik kazası yoğunluğa neden oldu
Son Dakika Güncel Pendik'teki zincirleme trafik kazası yoğunluğa neden oldu

Pendik'teki zincirleme trafik kazası yoğunluğa neden oldu

7 saat önce

Pendik'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yoğunluk oluştu.

Pendik'teki zincirleme trafik kazası yoğunluğa neden oldu, System.String[]

Pendik'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yoğunluk oluştu.

Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan Harun D. idaresindeki 34 TP 9923 plakalı İETT otobüsü, yerinden oynayan rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün karteri delindi ve yola yağ aktı.

Kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kazaya 5 araç daha karıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Olay yerine gelen polis, trafik akışını tek şeritten verirken, rögar kapağı belediye ekiplerince yerine takıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Türkiye Partisi, Ankara, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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