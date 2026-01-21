Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktör Uğur Uçar'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "Hikayemiz devam ediyor! Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile sözleşmemizi 1 yıl daha uzattık. Birlikte daha güçlü, birlikte daha inançlı… Yeni hedeflere, omuz omuza." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Pendikspor, Uğur Uçar'la Sözleşme Uzattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?