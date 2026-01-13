Pentagon, Grok'un Yapay Zeka Teknolojisini Kullanacak - Son Dakika
Pentagon, Grok'un Yapay Zeka Teknolojisini Kullanacak

13.01.2026 10:34
ABD Savunma Bakanlığı, Elon Musk'ın Grok AI teknolojisini Pentagon ağına entegre edeceğini duyurdu.

ABD'li Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu Grok'a çeşitli ülkelerden tepkiler sürerken, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ağ sistemine bu yapay zeka teknolojisinin entegre edileceği duyuruldu.

xAI şirketi tarafından geliştirilen ve ABD merkezli X platformuna entegre edilmiş Grok'un, kişilerin rızası olmadan cinsel içerikler üretmesine ilişkin tartışmalar sürerken ABD, bu yapay zekanın kullanımını artırıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Texas eyaletinde katıldığı, Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu SpaceX firmasının programında, Pentagon ağına bu ayın sonunda Grok'un entegre edileceğini duyurdu.

Ordunun bilgi işlem sistemlerinde "yapay zeka kullanımı için tüm verilerin uygun hale getirileceğine" işaret eden Hegseth, "Çok yakında Bakanlığımızın gizli ya da gizli olmayan ağlarında dünyada önde gelen yapay zeka modellerine sahip olacağız." dedi.

Hegseth, orduda yapay zeka kullanımını genişletmek için adımlar attıklarını ve Google'ın yapay zeka sisteminin yanı sıra Grok'un da kullanılacağını dile getirerek, "Kısacası tüm alanlarda yapay zeka, öncelikli bir savaş gücü haline gelerek bu yarışı kazanacağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin elinde "20 yıllık askeri ve istihbarat operasyonlarından elde edilen, savaşta kanıtlanmış operasyonel veriler" olduğunu aktaran Hegseth "Yapay zeka, ona yüklenen veri kadar iyidir. Bu (verinin) orada olmasını sağlayacağız." dedi.

Hegseth, Pentagon'daki yapay zeka sistemlerinin "güvenli ve sorumlu" kullanılacağını ancak "savaşma imkanı tanımayan yapay zeka modellerini kullanmayacaklarını" belirterek, orduda yapay zekanın "yasal askeri uygulamalarını kısıtlayan ideolojik sınırlar olmadan" kullanılmasını istediklerini kaydetti.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istediği "sosyal medya akımına", İngiltere ve diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamıştı.

Hindistan da 2 Ocak'ta X'e, konu hakkında "kapsamlı inceleme yapma" talimatı vermişti. Endonezya ise 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici olarak engellemişti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Elon Musk, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

