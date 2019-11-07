Son Dakika Haberleri: Pentagon: Suriye'nin kuzeyindeki petrol geliri Suriye Demokratik Güçleri'ne gidecek
Son Dakika Dünya Pentagon: Suriye'nin kuzeyindeki petrol geliri Suriye Demokratik Güçleri'ne gidecek

Pentagon: Suriye'nin kuzeyindeki petrol geliri Suriye Demokratik Güçleri'ne gidecek

6 saat önce

Pentagon Sözcüsü Hoffman: Suriye'nin kuzeyindeki petrol alanlarının geliri Suriye Demokratik Güçleri'ne gidecek.

Pentagon: Suriye'nin kuzeyindeki petrol geliri Suriye Demokratik Güçleri'ne gidecek, System.String[]

Pentagon Sözcüsü Hoffman: Suriye'nin kuzeyindeki petrol alanlarındaki gelir Suriye Demokratik Güçleri'ne gidecek. Hoffman ayrıca Suriye'de savaş suçu işlediği öne sürülen zanlıların hesap verebilir olmasını Türkiye'den beklediklerini söyledi


Ayrıntılar geliyor..

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Pentagon Sözcüsü, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:13 
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