Pentagon, UFO'ları araştıracak - Son Dakika

ABD ordusu, UFO'ları araştıracak bir görev gücü oluşturduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı'nca onaylanan 'UFO Görev Gücü', 'açıklanamayan hava olaylarını' araştıracak.

Pentagon açıklamasında, "4 Ağustos 2020'de Savunma Bakan Yardımcısı David L. Norquist, Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü'nün (UAPTF) kurulmasını onayladı. Savunma Bakanlığı, UAP'lerin doğasını ve kökenlerini daha iyi anlamak ve içgörü kazanmak için UAPTF'yi kurdu. Görev gücünün misyonu, potansiyel olarak tehdit oluşturabilecek UAP'leri tespit etmek, analiz etmek ve sınıflandırmaktır" ifadeleri kullanıldı. Görev Gücü'nde çalışacak kişilerin isimleri gizli tutuldu.