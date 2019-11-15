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Perakende satış endeksleri açıklandı

6 saat önce

Perakende satış hacmi 2019 Eylül döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.

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Perakende satış hacmi 2019 Eylül döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,4 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2 azaldı.


Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 arttı.


Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.


Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 azaldı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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