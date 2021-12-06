Üye Girişi
Performans ölçme ve değerlendirme uygulaması daire müdürlerine anlatıldı - Son Dakika

Performans ölçme ve değerlendirme uygulaması daire müdürlerine anlatıldı

06.12.2021 15:59
Performans ölçme ve değerlendirme uygulaması daire müdürlerine anlatıldı

Kaizen yalın yönetim anlayışı ile her geçen gün kendini güncelleyen ve geliştiren İnegöl Belediyesi'nde Kasım ayı meclisinde kabul edilen Performans Ölçme ve Değerlendirme uygulaması hakkında Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürlerine yönelik lansman düzenlendi.

İnegöl Belediyesi, Kaizen Felsefesini uygulamaya başlayalı henüz 1 yıl olmadan ciddi adımlar atarak önemli kazanımlar elde etti. Aynı zamanda ilklerin belediyesi olmaya da devam eden İnegöl Belediyesi Kaizen Yalın Belediyecilik uygulamasını hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olurken, Kaizen felsefesi doğrultusunda İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin oluşturulması noktasında da bu nitelik ve derinlikte tüm Kamu Kurumları arasında bir ilk oldu. Yeni Nesil Belediyecilik anlayışını bir yönetim modeli olarak hayata geçirmek ve bu anlayışın tüm gerekliliklerini yerine getirmeyi temel hedef olarak belirleyen İnegöl Belediyesi'nde "Kaizen İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri" kapsamında "Performans Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi" oluşturuldu. Buna dair Meclise sunulan yönetmelik Kasım ayı Meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Kaizen İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri kapsamında Performans Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi, bugün 10.00'da Kent Müzesi Konferans Salonunda düzenlenen lansman toplantısında tüm teknik teferruatları ile Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerine anlatıldı. 2021 yılının Performans Ölçme ve Değerlendirme uygulamasının startını veren toplantıya Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

Lansman toplantısının açılış konuşmasını Kaizen Proje Danışmanı Deniz Mehmet Gürsoy yaptı. Gürsoy, "Yalın Belediyecilik veya Kaizen Yönetimi dediğimiz şey 1980'lerden sonra bütün dünyada bir yönetim şekli olarak yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de de 90'lı yıllardan sonra popüler oldu. İnegöl Belediyesi Başkanımızın kararlı tutumu ve siz değerli yöneticilerin katkılarıyla belki de Türkiye'de hayata geçen ilk insan kaynakları bakımından bu kapsamdaki proje olacak" dedi.

ÇOK GÜZEL BAŞARILAR GETİRECEK

Ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Bu çalışmanın uzun soluklu bir çalışma olduğuna dikkat çeken Taban, "İnsan Kaynakları ve Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz uhdesinde sürdürülen kaizen; yalın çalışma, gelişimi merkeze koyan, yenilikçi bakmayı bizlere öğreten, israfı hayatımızdan çıkartan, verimli çalışmayı sağlayan, beraberinde gerçekten ne yaptığını, hedefini bilen bir çalışma metodolojisini önümüze getiriyor. Bu anlamda güzel sonuçlar alındığını da görüyoruz. Gerçekten güzel uygulanabildiğinde ben çok güzel başarılar getireceğine inanıyorum" dedi.

ÇALIŞANLARIN PERFORMANSI ÖLÇÜLECEK

"Her biriniz kendi özelinizde yeteneklersiniz, bir değersiniz" sözleriyle konuşmasını sürdüren Alper Taban, "Değersiz insan yoktur aslında ama bunu ortak hedeflere, ortak çabaya ve ne yaptığını bildiğimiz bir yöne doğru yöneltmemiz gerekiyor. Herkes bir iş yoğunluğundan bahsediyor ama ne kadar verimli çalışıyoruz. Yoğunluğun yanında faydalı çalışabiliyor muyuz? Kafamızı eğip çok iş yapmak değil, mesele arada bir bunun kontrolleri ve mukayesesini yapabilmek. Çalışma arkadaşlarımızın performanslarını ölçmeliyiz dedik. Bunu adaletle ve eşit kriterlerde yapabilmek için de verilere ihtiyacımız vardı ve bu planlamayı arkadaşlarımız yaptılar. Buna göre değerlendirip bu değerlendirme neticesinde bir veri oluşacak elimizde. Burada kişinin hem kendi yetkinliklerini ölçmüş olacağız hem de kurum hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını ölçmüş olacağız" açıklamalarında bulundu.

Başkan Taban'ın konuşmasının ardından program İnsan Kaynakları Müdürü Osman Kalkan'ın süreçle ilgili sunumuyla devam etti.

Performans ölçme ve değerlendirme uygulaması daire müdürlerine anlatıldı

İnegöl Belediyesi, Kaizen, Kasım, Yalın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Performans ölçme ve değerlendirme uygulaması daire müdürlerine anlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Attila Szalai dönemi bitti 18:15 Attila Szalai dönemi bitti
Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı 17:59 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Son Dakika Haberleri
18:15 Attila Szalai dönemi bitti
18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı
18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım
17:58 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı
17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla
17:48 Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak
17:34 Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı
17:27 El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti
17:22 Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi
17:07 Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 18:28:59. #1.11#
SON DAKİKA: Performans ölçme ve değerlendirme uygulaması daire müdürlerine anlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement