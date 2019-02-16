Peribacalarında 15 Yapı Daha Yıkılacak

NEVŞEHİR Valisi İlhami Aktaş, Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılmış veya inşaatı süren 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını bildirdi.

NEVŞEHİR Valisi İlhami Aktaş, Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılmış veya inşaatı süren 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını bildirdi. Göreme beldesindeki otel inşaatının da yıkımına devam edildi.



Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin turistik beldesi Göreme'de peribacalarının yanı başındaki otel inşaatının yıkımına önceki gün başlandı. 2 binadan oluşan bodrum ve zemin üzerine 1 kat çıkılarak yapılan inşaatın bir bölümü yıkıldı. Dün ara verilen yıkım çalışmasına bugün tekrar başlandı. Otel inşaatının yıkım çalışması iş makineleriyle sürdürüldü.



'EVLERİN YÜZDE 80'İ PERİBACALARININ YANINDA'



?Yıkım çalışmasını izleyen otel inşaatı sahibinin kardeşi emekli öğretmen Mehmet Kardeş, Göreme'de evlerin yüzde 80'inin peribacalarının yanına yapıldığını savunarak şöyle dedi:



"Evler sonradan pansiyona dönüştürüldü. İnsanlar, mecburen peribacalarının çevresinde yaptıkları yerlerde oturmaktadır. Halk ne yapacak; bağ bahçe yok. İnsanların bu küçük yerleri yapmasına yardımcı olmak gerekirken neden yıkılıyor? Biz de bu vatanın evladıyız, biz de bu memlekete yararlı olmak istiyoruz" dedi.



VALİ: 15 YAPI YIKILACAK



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, söz konusu otel inşaatının dışında Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılmış ve inşası süren 15 yapının daha yıkılacağını belirterek şöyle konuştu:



"Kapadokya bölgesinde sit alanına yapılmış ve yapılmakta olan yapıların tespit çalışması sürüyor. Bu kapsamda ev, iş yeri ve bağ evi olarak kullanıldıkları belirlenen çeşitli türlerdeki yapılar yıkılacak. Peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacak. Daha önce gerekli uyarılarda bulunulan yapıların da zaman kaybedilmeden yıkımı gerçekleştirilecek."



Yıkımı gerçekleştirilecek 15 yapıdan 11'inin Göreme, 2'sinin Ürgüp, 1'inin Uçhisar, 1'inin de Avanos'ta olduğu belirtildi.



- Nevşehir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın

İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı

Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi

Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim