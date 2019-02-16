Son Dakika Haberleri: Peribacalarında 15 Yapı Daha Yıkılacak (2)

Peribacalarında 15 Yapı Daha Yıkılacak (2)

55 dakika önce

15 YAPININ YIKIMINA BAŞLANDINevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılmış veya inşaatı süren 15 yapının yıkımına başlandı.

Peribacalarında 15 Yapı Daha Yıkılacak (2), System.String[]
15 YAPININ YIKIMINA BAŞLANDI

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılmış veya inşaatı süren 15 yapının yıkımına başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Nevşehir İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, Göreme'de Perili Ozanlar mevkisinde bulunan kafeyi iş makineleri ile yıktı. Kafenin peribacalarına yakın noktada olduğu için yıkıldığı belirtildi. Diğer yapıların da yıkımına devam ediliyor.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:08 Kaynak: DHA

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