Perinthos Antik Kenti Turizmde Cazibe Olacak

14.01.2026 11:21
Belediye Başkanı Bozkurter, 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin turizme kazandırılacağını açıkladı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, ilçede bulunan ve yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip Perinthos Antik Kenti'nin turizmin yeni cazibe merkezlerinden biri olmasını beklediklerini söyledi.

Bozkurter, Belediye Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Perinthos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının geçen yıl yapıldığını, bu yıl da planlanan şekilde devam edeceğini belirten Bozkurter, özellikle antik tiyatro bölümünde kentin sosyal ve kültürel yaşamına ışık tutan önemli bulgulara ulaşıldığını ifade etti.

Antik kentin Trakya'nın en eski yerleşimlerinden biri olduğunu vurgulayan Bozkurter, kazıların tamamlanmasıyla alanın ziyaretçilere daha düzenli ve güvenli şekilde açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bozkurter, "Perinthos'u yalnızca bilimsel çalışmalarla değil, aynı zamanda turizme kazandırarak Marmaraereğlisi'nin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

