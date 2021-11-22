Üye Girişi
Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık ekmek fırını yapısı bulundu - Son Dakika

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık ekmek fırını yapısı bulundu

22.11.2021 19:38

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda 1500 yıllık ekmek fırını yapısı tespit edildi.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda 1500 yıllık ekmek fırını yapısı tespit edildi.

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Son olarak devam eden kazı çalışmalarda ise şarap işlik alanları ile nekropol alanın yan tarafında 500 metrekarelik alanda tarihi 1500 yıllık olan ve o dönemdeki insanların ekmek ihtiyacını karşılamak için oluşturulan ekmek fırını yapısı ile yapıya ait çiviler bulundu.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, alandaki kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Antik kentte milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğu tespit edilen yeni bulgulara ulaşıldığını aktaran Alkan, şöyle devam etti:

"Nekropol alanın yan tarafında kazı çalışmalarımız sürüyor. Son olarak yaptığımız kazı çalışmasında, günümüz rakamıyla 1500 yıllık olduğu belirlenen yapı ile onun yan tarafında devrilen kapıya ait 100'lerce büyük çivi tespit ettik. Bu çiviler hem kapıyı birbirine bağlamada hem de kapı süsü olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çivi sıraları baz alınarak yapılan ölçümlerde kapının yaklaşık 1.80x1.20 metre ölçülerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca mekanın kuzeydoğu köşesinde yuvarlak formda tandır yapısı mevcuttur."

Alkan, ekmek fırını yapısı hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Burada 18. açmayı yaptık ve burada sıvanmış duvar yapıları karşımıza çıktı. Bu duvar yapılarındaki taşlar, şekilsiz taşlardır. Geçen yıl yaptığımız kazılarda endüstriyel şarap üretim yerlerini çıkarmıştık ve bu alanda büyük ihtimalle çalışan insanların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasın için yan tarafta kiremitlerden yapılmış ekmek fırını yapısı ortaya çıkarıldı. Tarihi ise günümüzden 1500 yıl kadar öncesine dayanmaktadır."

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık ekmek fırını yapısı bulundu
Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık ekmek fırını yapısı bulundu
Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık ekmek fırını yapısı bulundu
Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık ekmek fırını yapısı bulundu
Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık ekmek fırını yapısı bulundu

Kommagene, Adıyaman, Roma, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık ekmek fırını yapısı bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi 17:45 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu 17:18 Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım 16:13 Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru 16:06 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!

Son Dakika Haberleri
20:02 Ligin lideri Trabzonspor, Gaziantep karşısında konumunu korumak için uğraşıyor! Canlı anlatım
19:43 Son Dakika: Talihsizliğin böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, maça az bir süre kala sakatlandı
19:40 Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz
19:34 Son Dakika: Dolar zirveyi gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
19:33 Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu etti
19:31 Mansur Yavaş ulaşımda alınan yeni kararı açıkladı: Kadınlar istediği yerde inebilecek
18:59 Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar
18:56 Son Dakika: Gaziantep'le karşı karşıya gelecek namağlup lider Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
18:54 Son dakika! Meteoroloji yarın İstanbul için sarı kod uyarısı verdi
18:22 Fenerbahçe derbisinden sonra "Yarın TFF'ye gideceğim" diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi
Ligin lideri Trabzonspor, Gaziantep karşısında konumunu korumak için uğraşıyor! Canlı anlatım Ligin lideri Trabzonspor, Gaziantep karşısında konumunu korumak için uğraşıyor! Canlı anlatım         
20:03
İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı         
17:26
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 20:12:19. #1.12#
SON DAKİKA: Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık ekmek fırını yapısı bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement