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Pervin Buldan HDP Bahçelievler İlçe Binasını ziyaret etti - Son Dakika

Pervin Buldan HDP Bahçelievler İlçe Binasını ziyaret etti

30.12.2021 14:34
Pervin Buldan HDP Bahçelievler İlçe Binasını ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Bahçelievler ilçe binasını ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Bahçelievler ilçe binasını ziyaret etti.

Önceki gün HDP Bahçelievler ilçe binasında bir kişinin kurusıkı tabancayla tehdit etmesi olayı nedeniyle, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan buraya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette kısa bir açıklama yapan Pervin Buldan, "Bahçelievler ilçe örgütümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Elbette ki bu saldırıların karşısında dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz ve bunun farkına varıyoruz. Bizleri büyütecek olan, bizleri ayakta tutacak olan elbette ki dayanışmadır. Ama aynı zamanda bu provokasyonları yapmaya çalışanlara, bu saldırıları gerçekleştirmeye çalışanlara karşı da dimdik ayakta olduğumuzun bir göstergesidirö dedi. BuldaN, açıklamasının ardından bir süre partililerle sohbet etti ve daha sonra buradan ayrıldı. HDP Bahçelievler binası çevresinde ziyaret sırasında polisin güvenlik önlemi aldığı görüldü.


Pervin Buldan HDP Bahçelievler İlçe Binasını ziyaret etti
Pervin Buldan HDP Bahçelievler İlçe Binasını ziyaret etti
Pervin Buldan HDP Bahçelievler İlçe Binasını ziyaret etti
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Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pervin Buldan HDP Bahçelievler İlçe Binasını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pervin Buldan HDP Bahçelievler İlçe Binasını ziyaret etti - Son Dakika
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