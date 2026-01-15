Peskov'dan Trump Açıklamalarına Destek - Son Dakika
Peskov'dan Trump Açıklamalarına Destek

15.01.2026 14:37
Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın Zelenskiy'le ilgili barış açıklamalarına katıldığını belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in savaşı sona erdirecek barış anlaşmasını engellediğine ilişkin ifadelerine değinen Peskov, Rusya'nın aynı fikri paylaştığını sözlerine ekledi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son duruma değindi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in savaşı sona erdirecek barış anlaşmasını engellediğine ilişkin ifadelerine değinen Peskov, Rusya'nın aynı fikri paylaştığını sözlerine ekledi. Peskov, gazetecilerin sorusu üzerine Trump ile aynı fikirde olduğunu söyleyerek "Katılıyorum, durum gerçekten de böyle. Başkan Putin ve Rus tarafı görüşmelere açık olmaya devam ediyor. Rusya'nın tutumu iyi biliniyor. ABD'li müzakereciler, Başkan Trump ve Kiev rejiminin liderleri bu tutumu çok iyi biliyorlar" dedi.

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada "Putin, gerçekten bir anlaşma yapmaya hazır. Ukrayna ise anlaşmaya daha az hazır" ifadesini kullanmıştı. Trump, ABD öncülüğündeki müzakerelerin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük kara çatışmasını neden çözemediği sorusuna "Zelenskiy" yanıtını vermişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Peskov'dan Trump Açıklamalarına Destek
