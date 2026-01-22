Petkimspor Liderliğini Korudu - Son Dakika
Petkimspor Liderliğini Korudu

22.01.2026 13:09
Aliağa Petkimspor, Dinamo Sassari'yi yenerek FIBA Europa Cup'ta 4'üncü galibiyetini aldı.

FIBA Europa Cup 2'nci Tur N Grubu'nda oynadığı 4'üncü maçında evinde İtalya ekibi Dinamo Sassari'yi 82-70 mağlup eden Aliağa Petkimspor üst üste 4'üncü galibiyetini alarak liderlik koltuğunu korudu. Normal sezonda C Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayarak yükseldiği 2'nci Tur'da sırasıyla Dinamo Sasari'yi 76-72 (D), Zaragoza'yı 98-75, Peristeri'yi 82-61 (D) yendikten sonra Sassari'yi bu kez iç sahada 12 sayı farkla dize getiren İzmir temsilcisi çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı. Petkimspor kalan 2 randevuda Zaragoza (D) ve Peristeri ile karşılaşacak. Öte yandan dün grupta oynanması gereken Peristeri-Zaragoza maçı şiddetli yağmur nedeniyle salonun çatısından su sızması üzerine 28 Ocak'a ertelendi. Bu müsabakayı zirve takipçisi Peristeri kazanması halinde lider Aliağa Petkimspor, ilk 2'yi garantileyip çeyrek finale kalmayı başaracak.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
