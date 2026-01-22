Petkimspor Liderliğini Korudu

FIBA Europa Cup 2'nci Tur N Grubu'nda oynadığı 4'üncü maçında evinde İtalya ekibi Dinamo Sassari'yi 82-70 mağlup eden Aliağa Petkimspor üst üste 4'üncü galibiyetini alarak liderlik koltuğunu korudu. Normal sezonda C Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayarak yükseldiği 2'nci Tur'da sırasıyla Dinamo Sasari'yi 76-72 (D), Zaragoza'yı 98-75, Peristeri'yi 82-61 (D) yendikten sonra Sassari'yi bu kez iç sahada 12 sayı farkla dize getiren İzmir temsilcisi çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı. Petkimspor kalan 2 randevuda Zaragoza (D) ve Peristeri ile karşılaşacak. Öte yandan dün grupta oynanması gereken Peristeri-Zaragoza maçı şiddetli yağmur nedeniyle salonun çatısından su sızması üzerine 28 Ocak'a ertelendi. Bu müsabakayı zirve takipçisi Peristeri kazanması halinde lider Aliağa Petkimspor, ilk 2'yi garantileyip çeyrek finale kalmayı başaracak.