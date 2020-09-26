Petkimspor sezona deplasmanda başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nin (BSL) yeni ekiplerinden Petkimspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da start alacak. Geçen sezon koronavirüs salgını yüzünden yarıda kalan Türkiye Basketbol Ligi'nde lider olan Petkimspor, Bakırköy Basket'in yerine BSL'ye alınmıştı. Aliağa ekibi Süper Lig maratonu öncesi antrenörlük görevine Litvanyalı Kestutis Kemzura'yı getirip iç transferde Hakan Yapar, Serkan Menteşe, Yiğitcan Turna ve Tayfun Erülkü, dış transferde ise Sarunas Vasiliauskas, Kendrick Ray, Ian Hummer, Thomas Wimbush, Steve Zack, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Boran Güler, Bilgehan Diril ve Alp Karahan'ı kadrosuna kattı. Petkim'de genel menajer Levent Türknas, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.