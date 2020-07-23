Petlas, bayramda yola çıkacakları uyardı - Son Dakika

Petlas, bayramda yola çıkacakları uyardı

AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can ve mal güvenliği sorumluluğunu taşıdığımızı unutmamalı, trafik kurallarına ve hız limitlerine uyarak araç kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Petlas, bayramda yola çıkacakları uyardı, System.String[]

AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can ve mal güvenliği sorumluluğunu taşıdığımızı unutmamalı, trafik kurallarına ve hız limitlerine uyarak araç kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Petlas'tan yapılan açıklamayla yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yola çıkacaklara tavsiyelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, bayram tatilinde güvenli ve sağlıklı yolculuklar için sürücülerin alabileceği pratik önlemler hakkında bilgi verdi.

Doğru lastik kullanımının, yol güvenliği için önemli olduğunu belirten Özürün, şunları kaydetti:

"Yol güvenliği, aracın yere temasını, yol tutuş ve fren performansını sağlayan lastiklerden başlar. Sürücülerin de kendileri, sevdikleri ve yoldaki diğer insanların güvenliği için lastiklerine mutlaka özen göstermeleri gerekiyor. 7 derece sıcaklığın altında kullanım için tasarlanan ve üretilen kış lastikleri, sıcak havalarda istenilen performansı sergilemekten uzak kalıyor.

Havalar ısınınca kış lastiklerinin fren mesafesi artıyor, yol tutuş performansı azalıyor ve hatta aracınızın yakıt tüketimini bile artırıyor. Ayrıca, kış lastikleri yaz sıcaklarındaki yol koşullarında daha hızlı aşınır. Yaz yolculuklarında sürücülerin, yakınlarının ve yolları paylaştığımız herkesin güvenliği için, yaz lastiği kullanmak uygun olacaktır."

"Lastiklerin aşınma seviyesini gösteren diş derinliği de mutlaka kontrol edilmeli"

Erkal Özürün, lastiklerin yol öncesi kontrolü konusunda da uyarılarda bulundu.

Lastik basıncının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini bildiren Özürün, doğru şişirilmiş lastiklerin, güvenliğin yanı sıra yakıt tasarrufuna da katkı sağladığını aktardı.

Özürün, "Lastiklerin aşınma seviyesini gösteren diş derinliği de mutlaka kontrol edilmeli. Bunu yapmanın en pratik yolu, 1 liralık madeni parayı lastik dişine yerleştirmek. Dişlerin sarı halkanın altında olmadığından emin olun. Aracınız yüklüyse, lastiğinizi kapı içindeki kılavuzda gösterilen değerlere göre şişirin." bilgisini verdi.

Aracın mekanik aksamını kontrol etmenin de önemli olduğunu bildiren Erkal Özürün, şu uyarılarda bulundu:

"Frenleri ve motor yağını kontrol edin, sileceklerin, farların, sinyal ve stop lambalarının çalıştığından, silecek suyunuzun dolu olduğundan emin olun. Ayrıca yolculuğa çıkmadan aracınızda ilk yardım seti, bijon anahtarı ve çekme halatı bulunduğundan emin olun. Yakıtınızı, yola çıkmadan önce doldurun. Öte yandan unutmamamız gerekiyor ki, en iyi lastikler ve en güvenlikli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz.

Trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can ve mal güvenliği sorumluluğunu taşıdığımızı unutmamalı, trafik kurallarına ve hız limitlerine uyarak araç kullanmalıyız. Sürüş öncesi uyku çok önemlidir, önce mutlaka uykunuzu alın. Seyahate başlamadan önce güvenliğiniz için en az yedi saat uyuyun. Yolda uykunuz gelirse, güvenli bir alana aracınızı park edip, bir süre dinlenin."

"Başkalarını riske atmamak insani sorumluluğumuz"

Özürün, kontrollü normalleşme süreci içerisinde, sağlık önlemlerine uyumun da çok önemli olduğunu kaydetti.

Tedbirlerin önemine dikkati çeken Özürün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı ve Sayın Sağlık Bakanımızın da dile getirdiği üzere, tedbirlerle güçlüyüz. Sağlığımıza dikkat etmek, kendimizi, beraber seyahat edeceğimiz yakınlarımızı ve yol esnasında temas edebileceğimiz başkalarını riske atmamak insani sorumluluğumuz. Maske ve mesafe kuralarına, yol duraklarında yüzeylere temaslara, ellerimizi sık sık yıkamaya ve dezenfeksiyona özen gösterelim. Sağlık için yolda tedbirli olalım, gerekiyorsa konforu tedbirin ardından geri plana atalım." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, sigorta şirketlerinin büyük çoğunluğu kasko sigortası yapılan araçlara yol yardım hizmeti sunduğu, ancak Türkiye'de çoğu aracın kasko sigortasının bulunmadığı bildirilirken, Petlas'ın 4 lastik alan müşterilerine 1 yıl ücretsiz yol yardım hizmeti sunduğu da aktarıldı.

Kurban Bayramı, Petlas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 10:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petlas, bayramda yola çıkacakları uyardı - Son Dakika Ekonomi
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