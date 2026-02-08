Petranboard Kayak Şenliği İkizdere'de Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Petranboard Kayak Şenliği İkizdere'de Yapıldı

Petranboard Kayak Şenliği İkizdere\'de Yapıldı
08.02.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkizdere'de düzenlenen 17. Petranboard Kayak Şenliği'nde yarışlar yapıldı, katılımcılar eğlendi.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda 17. Petranboard Kayak Şenliği gerçekleştirildi.

İkizdere Kaymakamlığı ve İkizdere Belediyesinin katkılarıyla 2 bin 200 rakımlı yaylada düzenlenen şenlikte, erkek ve kadın kategorisinde yarışlar yapıldı.

Yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura gelen katılımcılar, 150 metrelik yarış pistinde kaymanın keyfini yaşadı.

Bazı katılımcıların dengelerini sağlayamayarak düştüğü görüldü.

Yaylaya gelen ziyaretçilerin horon oynayarak eğlendiği şenlikte, bazı vatandaşlar da naylon poşetler ve kayak malzemeleriyle kaymaya çalıştı.

İkizdere Kaymakamı Burak Yaylacı, şenlikte yaptığı konuşmada, Petranboard'ın geçmişten miras kalan önemli bir değer olduğunu söyledi.

Bu değerleri tanıtarak gelecek nesillere aktardıklarını belirten Yaylacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Petranboard'ın coğrafi işaretinin alınması, tescillenmesi için gerekli çalışmaları başlatacağız. Daha sonrasında UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası listesine dahil edilmesi için de gerekli çalışmaları başlatacağız. Gelecek yıl organizasyon niteliğimizi artırabilmek ve ürünümüzü daha iyi tanıtabilmek için burada bir odası müze olan bir köy konağını inşa edeceğiz."

Yarışlara katılan Havvanur Eskikan çok eğlendiğini vurgulayarak, "Amaç zaten yarışmak değil, eğlenmekti. Çok eğlendim. Elenmeseydim yine yarışırdım. Üçüncü oldum." dedi.

Pınar Sarı da yarışlarda zorlansa da sonuna kadar geldiğini kaydetti.

Şenlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, İkizdere, Kültür, Unesco, Rize, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Petranboard Kayak Şenliği İkizdere'de Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

16:33
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor Fast-food restoranlarını sarsacak karar
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar
16:09
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
16:04
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 16:59:42. #7.11#
SON DAKİKA: Petranboard Kayak Şenliği İkizdere'de Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.