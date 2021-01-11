Petrescu sağlık kontrolünden geçti
11.01.2021 19:48
Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün yeni Teknik Direktörü Dan Petrescu ve ekibi Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün yeni Teknik Direktörü Dan Petrescu ve ekibi Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Petrescu ve ekibi, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Petrescu'nun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - KAYSERİ
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