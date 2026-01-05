Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt - Son Dakika
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

05.01.2026 12:17
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor" tehdidine Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan yanıt gecikmedi. Petro "Halkımın önemli bir bölümünün istediği ve saygı duyduğu cumhurbaşkanını tutuklamaya kalkarsanız halkın jaguarını (gücünü) serbest bırakmış olursunuz" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'ya askeri müdahalenin ardından, ABD tarafından tutuklanmasının halkın tepkisini tetikleyebileceğini savundu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlamalarına tepki gösterdi. Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." söyleminin ardından Petro, son ifadelerinin basına yansıdığı şekliyle olup olmadığını ve çevirilerini kontrol edeceğini, bu "gayrimeşru tehdide" gerçekten anladıktan sonra yanıt vereceğini belirtti.

Petro, Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak anayasanın verdiği yetkiyle ordu ve polis güçlerinin lideri olduğunu ve bu kapsamda "dünya tarihindeki en büyük kokain operasyonunu başlattığını" savundu. Koka yaprağı ekimini durdurduğuna dikkati çeken Petro, bu konudaki yeni politikalara da öncülük ettiğini vurguladı. Petro, ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı yapan silahlı grupların elebaşılarının yakalanması için talimat verdiğini belirtti.

PETRO'DAN ORDU VE HALKA MESAJ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "Halkımın önemli bir bölümünün istediği ve saygı duyduğu cumhurbaşkanını tutuklamaya kalkarsanız halkın jaguarını (gücünü) serbest bırakmış olursunuz." ifadesini kullandı.

Bugünden itibaren ABD bayrağını Kolombiya bayrağının önüne koyan kamudaki her askeri ve emniyet yetkilisinin derhal kurumdan ayrılmasını emreden Petro, ülkesi için istemediği halde eline yeniden silah alabileceğini belirtti. Petro, gayrimeşru ve narkotik suç örgütü mensubu olmadığını ifade ederek, Kolombiya halkından herhangi bir gayrimeşru ve şiddet içeren girişime karşı kendisini savunmasını istediğini kaydetti.

TRUMP PETRO'YU HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiği iddiasını yinelemişti. Trump, "(Petro'nun) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Kendisinin dikkatli olması lazım." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası saldırı ihtimaline ilişkin, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Kolombiya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

