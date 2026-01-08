Petro'dan Rodriguez'e Davet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Petro'dan Rodriguez'e Davet

08.01.2026 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Venezuela'nın Geçici Başkan'ı Rodriguez'i ülkeye davet etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'da Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez ile bir görüşme yaptığını ve onu ülkeye davet ettiğini belirtti.

Petro, başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, Venezuela'da istikrarın bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) kararı ve ordunun desteğiyle Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Maduro'nun yardımcısı Rodriguez ile görüştüğünü aktaran Petro, "Venezuela'daki mevcut Başkan Delcy ile iki gün önce konuştum. Onu, bütün bu sürecin başından beri tanıyorum. Onu Kolombiya'ya davet ettim." ifadelerini kullandı.

Petro, Venezuela'daki durumu istikrara kavuşturmak ve ülkenin şiddete sürüklenmesini önlemek için Rodriguez'e küresel bir diyalog teklifinde bulunduğunu belirterek, Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı muhtemel görüşmede bu düşüncesini kendisiyle de paylaşacağını dile getirdi.

Öte yandan Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Villavicencio, dün düzenlediği basın toplantısında, Petro hükümetinin, Rodriguez'i geçici başkan olarak tanımadan önce Venezuelalıların kendi siyasi geleceklerine karar vermesini bekleyeceğini ifade etmişti.

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Venezuela, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan Rodriguez'e Davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı
Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket “pes“ dedirtti Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket "pes" dedirtti
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

08:16
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
07:33
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
06:44
Türkiye’nin yanı başında dev operasyon Ordu, SDG’yi Halep’te kuşattı
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Ordu, SDG'yi Halep'te kuşattı
06:09
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
02:16
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı
Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
23:31
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı
ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 08:44:25. #7.11#
SON DAKİKA: Petro'dan Rodriguez'e Davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.