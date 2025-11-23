Gustavo Petro\'dan "darbe" iddiası! ABD\'ye savaş restinde bulundu

Kolombiya'nın köklü gazetesi El Tiempo'nun haberine göre, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro basına yaptığı açıklamada Rubio'nun kendisini sık sık hedef aldığını ve Kolombiya'daki muhalefetle işbirliği yürüttüğünü öne sürdü.

"BU HALK KİMSENİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEZ"

Cumhurbaşkanı Petro, Rubio'ya yönelik eleştirilerinde şunları söyledi: "Bana o turuncu hapishane kıyafetini giydirmek istiyorsa denesin ama bu halk kimsenin önünde diz çökmez. Geçmişten gelen öfkeleri var, o meseleleri biliyorum. Dedesinin ya da babasının yaşadıklarından dolayı hiçbir Kolombiyalıyı suçlu gösteremez."

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro.

"BİZİ TEHDİT ETMEYİN, HİLELERİ BİLİYORUZ"

Petro, Rubio'nun kendisini her platformda tehdit ettiğini öne sürerek, "Diz çökmesi gerektiğini söylüyor çünkü burada uyanmak üzere olan bir jaguar var. Bizi tehdit etmeyin, kandırmayın, hileleri biliyoruz. Bu topraklarda savaşın ne olduğu iki yüzyıllık deneyimle sabittir. Savaşlar bazen hiçbir şey uğruna çıkar." ifadelerini kullandı.

RUBIO'NUN KOLOMBİYA TAVRI TARTIŞMA KONUSU

Göreve geldiğinden bu yana birçok Orta ve Güney Amerika ülkesini ziyaret eden Rubio'nun Kolombiya'yı görmezden geldiği yorumları da tartışmalara konu olmuş durumda. Petro daha önce de çeşitli açıklamalarında Rubio'yu Kolombiya'ya karşı önyargılı olmakla suçlamış ve ABD Başkanı Donald Trump'a ülkesine ilişkin yanlış bilgiler aktardığını savunmuştu. ABD, eylül ayında Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak, "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.