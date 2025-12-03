Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın

Petro\'dan savaş tehdidinde bulunan Trump\'a rest: Jaguarı uyandırırsın
03.12.2025 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Trump'ın Kolombiya'yı uyuşturucu üzerinden hedef almasına tepki gösterdi. Petro "Jaguarı uyandırırsın. Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır. ABD'lilerin tüketmemesi için binlerce ton kokainin durdurulmasına en çok yardım eden ülke Kolombiya'dır" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'nın yanında Kolombiya'yı da uyuşturucu üzerinden hedef almasına karşılık, "Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır." ifadesini kullandı.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın, Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucu ile her anlamda mücadele etmeye kararlı oldukları yönündeki sözlerini değerlendirdi.

"BURAYA GELİP 9 LABORATUVAR İMHASINA KATILIN"

Trump'ı ülkesine davet eden Cumhurbaşkanı Petro, şu ifadeyi kullandı: "Sizi davet ediyorum, her gün gerçekleştirdiğimiz 9 laboratuvar imhasına katılın, böylece kokainin ABD'ye ulaşmasını nasıl engellediğimizi görün. Ben hükümetim döneminde füze kullanmadan 18 bin 400 laboratuvar yok ettim. Gelin, size bir laboratuvarın her 40 dakikada nasıl imha edildiğini göstereyim."

Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguar'ı uyandırırsınız
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro.

"EGEMENLİĞİMİZE SALDIRI SAVAŞ İLANIDIR"

Trump'tan Kolombiya'nın egemenliğini "tehdit" etmemesini isteyen Petro, şunları kaydetti: "Çünkü jaguarı uyandırırsınız. Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır. 200 yıllık diplomatik ilişkiye zarar vermeyin. Zaten hakkımda iftirada bulundunuz, bu yoldan devam etmeyin. ABD'lilerin tüketmemesi için binlerce ton kokainin durdurulmasına en çok yardım eden ülke Kolombiya'dır."

TRUMP'TAN "GEREKİRSE VENEZUELA TOPRAKLARINI DA VURURUZ" TEHDİDİ

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve canlı yayında yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucuyla her anlamda mücadele etmeye kararlı olduklarını belirten Trump, bunun için gereken her şeyi yapacaklarını ve Pentagon'u bu konuda tam yetkiyle yetkilendirdiğini ifade etmişti. Venezuela ve Kolombiya'nın adını birkaç kez daha anan Trump, bu ülkelerin ABD'ye gelen uyuşturucunun çoğundan sorumlu olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

Kolombiya, Diplomasi, Güvenlik, Jaguar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Güney Kore’ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15’e indirecek ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek
Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar AYM o düzenlemeyi iptal etti Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı 2 genç feci şekilde can verdi Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi
Baba-oğul kavgasında kan aktı Biri hastanede yaşam savaşı veriyor Baba-oğul kavgasında kan aktı! Biri hastanede yaşam savaşı veriyor
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

02:41
BM’den tarihi Suriye ve Filistin kararı 151 ülke “evet“ oyu kullandı
BM'den tarihi Suriye ve Filistin kararı! 151 ülke "evet" oyu kullandı
00:31
Fulham ve Manchester City arasında 5-4’lük tarihi maç
Fulham ve Manchester City arasında 5-4'lük tarihi maç
23:07
Düzenleme komisyondan geçti Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam
21:59
Büyükçekmece Adliyesi’nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu
21:11
AK Partili Çelik’ten Barzani’nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama
20:39
“İmamoğlu duruşması TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi
"İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2025 06:22:23. #7.12#
SON DAKİKA: Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.