Son Dakika Haberleri: Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Haber

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

34 dakika önce

Bahama adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Bahama adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'deki Dil İskelesi'ne gitmek üzere Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu boğazından geçiş yaptı. Çanakkale önlerine yaklaşık 4 saatte ulaşan platformun geçişi sırasında boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale- Kilitbahir ve Çanakkale- Eceabat hatlarındaki yerel gemi trafiği de güvenlik gerekçesiyle platform geçişi sırasında trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye (kurtarma) botunun refakat ettiği platformun 36 millik boğaz geçişi saat 17.00 da son bulacak. - ÇANAKKALE
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Bahama, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzin ve motorine zam geldi
İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan kayyum sonrası dikkat çeken çağrı: Sessizliğinizi bozun Antalya 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 13:51:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]