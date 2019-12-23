Petrol Caddesinde refüj düzenleme çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Petrol Caddesinde refüj düzenleme çalışması - Son Dakika

Petrol Caddesinde refüj düzenleme çalışması

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Petrol Caddesinde refüj çalışması gerçekleştirildi.

Petrol Caddesinde refüj düzenleme çalışması, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Petrol Caddesinde refüj çalışması gerçekleştirildi.


Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, amaçlarının yolların daha güvenli ve düzenli olmasını sağlamak olduğunu dile getirerek, "İl genelinde trafik kazalarını minimuma indirmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları birçok noktada sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Petrol Caddesinde refüj çalışmasına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlamayı planladığımız bu çalışmamızdan sonra yol daha kullanışlı bir hale gelecek" diye konuştu.


Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:02 Kaynak: İHA
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