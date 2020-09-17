Petrol Ofisi Sosyal Lig hediyelerle futbol çoşkusunu zirveye çıkarıyor - Son Dakika

Petrol Ofisi Sosyal Lig hediyelerle futbol çoşkusunu zirveye çıkarıyor

Sporseverlerin futbol tutkusu ve bilgisinin ödüllendirildiği Petrol Ofisi Sosyal Lig, ligin heyecanını ve keyfini dijital platforma taşıyor.

Petrol Ofisi Sosyal Lig hediyelerle futbol çoşkusunu zirveye çıkarıyor, System.String[]

Sporseverlerin futbol tutkusu ve bilgisinin ödüllendirildiği Petrol Ofisi Sosyal Lig, ligin heyecanını ve keyfini dijital platforma taşıyor.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, çetin bir rekabete sahne olan 2019-2020 sezonunun ardından Sosyal Lig, yeni sezona sürpriz yeniliklerle hazırlandı.

Sosyal Lig, yeni sezonda da oyuncularına cazip fırsatlar sunan yenilikleri ile daha büyük futbol heyecana ve daha çetin bir rekabete sahne olacak.

Kulüpler Birliği ile iş birliğine imza attığı 2019-2020 sezonunda toplam 2 milyon kullanıcıya ulaşan Sosyal Lig'in, yeni sezonda 3 milyon oyuncu hedefi ile kendi rekorunu kırması bekleniyor.

Oynaması kolay ve tamamen ücretsiz olan Sosyal Lig'de, kullanıcıları hem oyunda hem de ödüllerde birbirinden cazip yenilikler bekliyor. Sezon şampiyonunun KIA Stonic araç kazanacağı Sosyal Lig'de her haftanın liderine Samsung A71 cep telefonu ve ilk 100 kişiye 250'şer TL değerinde yakıt veriliyor.

Ayrıca uygulamaya her gün giriş yapan ve futbol bilgisini konuşturarak birbirinden eğlenceli soruları yanıtlayan oyunculara her hafta çekiliş ile 3 adet Quantum kol saati hediye ediliyor.

Ek transfer bütçesi ve yeni ödüller kazanma şansı

Futbolseverlerin içindeki teknik direktörü ortaya çıkartan Sosyal Lig'de oyuncular, her hafta 75 milyon avroluk transfer bütçeleri ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de yer alan 21 futbol kulübünün kadrolarında yer alan futbolcular arasından kendi takımlarını oluşturuyor.

Oyuncular, kurdukları takımda yer alan futbolcuların, Süper Lig'deki gerçek performansları ile puanları topluyorlar. Oyun içindeki başarılarının yanı sıra Positive Card ile 20 milyon Euro'ya kadar ek transfer bütçesi yaratabilen kullanıcıları, şimdi bu alanda da ekstra fırsatlar bekliyor.

Günlük "Quiz" özelliği ile uygulamaya her gün giriş yapan kullanıcılar, hem futbol bilgilerini sınayacak hem de 7 milyon avro ek transfer bütçesi ve her hafta dağıtılacak olan 3 adet Quantum saatten birini kazanmak için 14 çekiliş hakkı şansına sahip olacak.

Kullanıcıların kendi liglerini kurarak çifte heyecan yaşayabildikleri Petrol Ofisi Sosyal Lig'deki bir başka yenilik ise Taraftar Ligi oldu. Sosyal Lig içinde 21 kulüp için oluşturulan tribünlerde kullanıcılar, tuttukları takımın taraftarları ile birlikte yarışma şansı elde edecekler.

Sezon boyunca Taraftar Ligi'nde haftalık klasmanlarda ilk 3'e giren tribündeki tüm kullanıcılar, oyun içi ek transfer bütçesiyle ödüllendirilecek.

Sosyal Lig'deki yeniliklerden "Futbol Kahini" ile de kullanıcılar, her hafta 21 kulüp arasında oynanacak 10 maç için hangi takımın en yüksek Sosyal Lig puanı alacağına dair tahminde bulunacak.

Doğru tahmini yapanlar ise her hafta 7.5 milyon avroya kadar transfer bütçesi ve genel klasman puanına artı 5 puan etki eden "Ahtapot Paul" rozetine hak kazanacak.

Verilen bilgiye göre, Kulüpler Birliği anlaşması ile Süper Lig'de yer alan futbolcuların kulüp formaları ile yer aldığı Petrol Ofisi Sosyal Lig'de, çekişmeli geçen 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Mahmut Düzcan (McDüzcan), büyük ödül KIA Stonic'in sahibi olmuştu.

Toplam 34 adet Samsung Galaxy S10 ve 1 milyon TL değerinde yakıt ödülü dağıtılan Sosyal Lig'in geçen sezonunda, Devler Ligi'nde en yüksek puanı alan Sosyal Lig yazarı Ceyla Büyükuzun ile Devler Ligi çekilişinde kazanan kullanıcılar Süleyman Ay (suleyman2100) ve Ferhat Tayfur (Npy11ader) ise 15'er bin TL değerinde seyahat çeki kazanmıştı.

Petrol Ofisi, Türk Lirası, oyunlar, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Petrol Ofisi Sosyal Lig hediyelerle futbol çoşkusunu zirveye çıkarıyor - Son Dakika

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