Son Dakika Haberleri: Petrol üretiminde kısıntıya gidiliyor

Petrol üretiminde kısıntıya gidiliyor

1 saat önce

BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, "2019'un başından itibaren OPEC üyesi ülkeler, petrol üretimini yüzde 3, üye olmayan ülkeler yüzde 2 azaltacak" dedi.

Petrol üretiminde kısıntıya gidiliyor, System.String[]
BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, "2019'un başından itibaren OPEC üyesi ülkeler, petrol üretimini yüzde 3, üye olmayan ülkeler yüzde 2 azaltacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:08 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın Müjdat Gezen, Polis Aracına Binmeyip Kendi Aracıyla Adliyeye Gitti

Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:14:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol üretiminde kısıntıya gidiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]