Petrol üretiminde kısıntıya gidiliyor
1 saat önce
BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, "2019'un başından itibaren OPEC üyesi ülkeler, petrol üretimini yüzde 3, üye olmayan ülkeler yüzde 2 azaltacak" dedi.
BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, "2019'un başından itibaren OPEC üyesi ülkeler, petrol üretimini yüzde 3, üye olmayan ülkeler yüzde 2 azaltacak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:08
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