Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı

30.03.2026 07:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Savaşı’nın ilk ayında Hürmüz Boğazı’ndaki aksama küresel petrol arzını vurdu, Babülmendep Boğazı da risk altına girdi. Trump’ın “kontrolü ele geçirmeye başladık” açıklaması ve artan kara harekâtı ihtimali gerilimi tırmandırırken, brent petrol 116 doların üzerine çıktı ve Asya-Pasifik’te yakıt krizi baş gösterdi.

İran Savaşı bir ayı geride bırakırken, enerji hatlarında yaşanan kırılma küresel piyasaları derinden sarsıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler, petrol fiyatlarını son yılların en yüksek seviyelerine taşıdı.

KÜRESEL ENERJİ HATTI DARBE ALDI

Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün geçtiği, İran petrolünün yüzde 90’ının sevk edildiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksama, küresel enerji arzını doğrudan etkiledi. Boğazın neredeyse tamamen kapanmasıyla birlikte milyonlarca varillik arz kaybı oluşurken, piyasalarda ciddi bir dalgalanma yaşandı.

BABÜLMENDEP DE RİSK ALTINDA

Yemen’in savaşa dahil olmasıyla birlikte dünya ticaretinin kritik geçiş noktalarından Babülmendep Boğazı da risk altına girdi. Bu gelişme, yalnızca enerji piyasalarını değil, küresel ticaret akışını da tehdit eder hale geldi.

TRUMP’TAN KRİTİK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirmeye başladık” açıklaması ve olası kara harekâtı ihtimalinin güçlenmesi, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. Washington’un sahadaki askeri varlığını artırması, çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği endişesini beraberinde getirdi.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından brent petrol fiyatları varil başına 116 doların üzerine çıktı. Uzmanlar, Hürmüz’teki belirsizliğin devam etmesi halinde fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor.

ASYA-PASİFİK’TE YAKIT KRİZİ

Hürmüz’deki tıkanma, başta Asya-Pasifik ülkeleri olmak üzere birçok bölgeyi doğrudan etkiledi. Güney Kore, Avustralya ve Filipinler gibi ABD müttefikleri yakıt kıtlığıyla karşı karşıya kalırken, bazı tankerlerin İran koruması altında sınırlı geçiş yaptığı bildirildi.

GERİLİM KÜRESEL KRİZE DÖNÜŞÜYOR

Enerji hatlarında yaşanan daralma, askeri hareketlilik ve sert açıklamalar, İran Savaşı’nın yalnızca bölgesel bir çatışma olmaktan çıkıp küresel ekonomik krize dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Osman Gazi Osman Gazi:
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 08:25:35. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.