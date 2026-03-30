Trump\'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı

İran Savaşı bir ayı geride bırakırken, enerji hatlarında yaşanan kırılma küresel piyasaları derinden sarsıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler, petrol fiyatlarını son yılların en yüksek seviyelerine taşıdı.

KÜRESEL ENERJİ HATTI DARBE ALDI

Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün geçtiği, İran petrolünün yüzde 90’ının sevk edildiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksama, küresel enerji arzını doğrudan etkiledi. Boğazın neredeyse tamamen kapanmasıyla birlikte milyonlarca varillik arz kaybı oluşurken, piyasalarda ciddi bir dalgalanma yaşandı.

BABÜLMENDEP DE RİSK ALTINDA

Yemen’in savaşa dahil olmasıyla birlikte dünya ticaretinin kritik geçiş noktalarından Babülmendep Boğazı da risk altına girdi. Bu gelişme, yalnızca enerji piyasalarını değil, küresel ticaret akışını da tehdit eder hale geldi.

TRUMP’TAN KRİTİK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirmeye başladık” açıklaması ve olası kara harekâtı ihtimalinin güçlenmesi, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. Washington’un sahadaki askeri varlığını artırması, çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği endişesini beraberinde getirdi.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından brent petrol fiyatları varil başına 116 doların üzerine çıktı. Uzmanlar, Hürmüz’teki belirsizliğin devam etmesi halinde fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor.

ASYA-PASİFİK’TE YAKIT KRİZİ

Hürmüz’deki tıkanma, başta Asya-Pasifik ülkeleri olmak üzere birçok bölgeyi doğrudan etkiledi. Güney Kore, Avustralya ve Filipinler gibi ABD müttefikleri yakıt kıtlığıyla karşı karşıya kalırken, bazı tankerlerin İran koruması altında sınırlı geçiş yaptığı bildirildi.

GERİLİM KÜRESEL KRİZE DÖNÜŞÜYOR

Enerji hatlarında yaşanan daralma, askeri hareketlilik ve sert açıklamalar, İran Savaşı’nın yalnızca bölgesel bir çatışma olmaktan çıkıp küresel ekonomik krize dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.