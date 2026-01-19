Pezeşkiyan'dan Farklılıklara Saygı Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın "din karşıtı" veya "devrim karşıtı" gibi nitelemelere maruz kalmaması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yer alan habere göre Pezeşkiyan, din adamları ile yaptığı görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı konularda kendileri gibi düşünmeyenlerin "din karşıtı" veya "devrim karşıtı" gibi nitelemelere maruz kalmaması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, "En temel sorunlarımızdan biri farklılıkları kabul etmememizdir. Bizimle aynı şekilde düşünmeyen herkesi 'din karşıtı' veya 'devrim karşıtı' diyerek dışlıyoruz. Farklılıkları kabul edersek toplumsal sorunlar ortaya çıkmaz." dedi.

Pezeşkiyan, İran'da 8 Ocak'tan sonra başlayan internet kısıtlanmasına ilişkin ise, "Sosyal medyanın kısıtlanması, gençleri farklı araçlar kullanarak bu kısıtlamayı aşmaya itiyor." diye konuştu.

İran'daki ekonomik sorunlar hakkında da açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, "Döviz kaynaklarının dağıtımında rant ve yolsuzluk yaşanmayacak. Hükümetin en önemli önceliği ekonomik durumu iyileştirmektir. Yolsuzluğun kökünü ortadan kaldırmadıkça ne kadar çok denetim yaparsak yapalım ve kurullar oluşturalım, yolsuzlukların önüne geçmemiz mümkün olmayacak." dedi.

Pezeşkiyan, İran'daki protestolara ilişkin ise, "Bana göre bu konudaki asıl mesele, olayların neden ortaya çıktığını ve tekrarını önleyecek çözüm yollarını bulmaktır. Aldatılan ve tuzağa düşürülen gençlerin ıslahı ve topluma kazandırılması için şimdiden adım atmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.