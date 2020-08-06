PFDK cezaları açıklandı - Son Dakika

PFDK cezaları açıklandı

PFDK cezaları şu şekilde: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.08.2020 tarih ve 78 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

PFDK cezaları açıklandı, System.String[]

PFDK cezaları şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.08.2020 tarih ve 78 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, 29.07.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü FATİH DİNÇER'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü FATİH DİNÇER'in, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü GÖKTÜRK ŞENTÜRK'ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü GÖKTÜRK ŞENTÜRK'ün, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü MURAT ŞAFAK'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü MURAT ŞAFAK'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi ERDİ TOKUL'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi ERDİ TOKUL'un, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi MESUT KABAHASANOĞLU'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi MESUT KABAHASANOĞLU'nun, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi ERKAN ÖZYILMAZ'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi ERKAN ÖZYILMAZ'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi FATİH EMRE DOĞAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi FATİH EMRE DOĞAN'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi BURAK SUBAŞI'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi BURAK SUBAŞI'nın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. masörü RÜSTEM İLYAS'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. masörü RÜSTEM İLYAS'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu MESSIAS SILVA CARVALHO'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu MESSIAS SILVA CARVALHO'nun, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ARDA AKBULUT'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ARDA AKBULUT'un, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ABDURRAHİM DURSUN'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ABDURRAHİM DURSUN'un, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu KORAY KILINÇ'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu KORAY KILINÇ'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi CAN KARYAĞDI'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi CAN KARYAĞDI'nın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 30.07.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig Play-Off müsabakasında, yedek kulübesindeki futbolcularının ve localarda yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, yedek kulübesindeki futbolcularının ve mensuplarının, maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, antrenör ve futbolcularının müsabaka sonrası flaş röportajlara katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/5. maddesine aykırı davranılması nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, antrenörünün basın toplantısına katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 9/2. maddesine aykırı davranılması nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 30.07.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig Play-Off müsabakasında, yedek kulübesindeki futbolcularının ve localarda yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, yedek kulübesindeki futbolcularının ve mensuplarının, maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 28.07.2020 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-MANİSASPOR FK TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş.'nin, protokol tribününde yer alan mensuplarının, maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş.'nin, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu ÖMER FARUK ERMEÇ'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu ÖMER FARUK ERMEÇhakkında; tedbire uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. görevlisi AZİZ CAN ÇEVİK'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. görevlisi FIRAT İLHANLI'nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MANİSASPOR FK'nın, 28.07.2020 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-MANİSASPOR FK TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSASPOR FK'nın, protokol tribününde yer alan mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- CENGİZ YILMAZ'ın, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 14/7. maddesine aykırı eylemi nedeniyle ve aynı madde uyarınca LİSANS İPTALİ ve SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

7- GÜNEY ADATEPE'nin, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 16/g. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 16/2. maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ cezası ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Av. Aytaç YÜKSEL

PFDK Başkanı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 06:30

Son Dakika Spor PFDK cezaları açıklandı - Son Dakika Spor
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