PFDK'dan Bahis Yasağına Cezalar

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadığı gerekçesiyle üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış kişiler, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel gözlemciler dahil toplamda 509 ismin yanı sıra, daha önce idari tedbirli olarak incelemenin devamına kararı verilen 2 futbolcunun tedbir durumunun değerlendirilmesi hakkında alınan kararları açıkladı.