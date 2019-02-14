Son Dakika Haberleri: Pfdk, Fenerbahçeli Futbolcu Roberto Soldado'ya 1 Maç Men Cezası Verdi.

Pfdk, Fenerbahçeli Futbolcu Roberto Soldado'ya 1 Maç Men Cezası Verdi.

9 dakika önce

IHAAW154223-SPO/14-02-2019- PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'ya 1 maç men cezası verdi.

Pfdk, Fenerbahçeli Futbolcu Roberto Soldado'ya 1 Maç Men Cezası Verdi., System.String[]
IHAAW154223-SPO/14-02-2019

- PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'ya 1 maç men cezası verdi. 14.02.2019 15: 42: 23 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:48 Kaynak: İHA

Spor
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