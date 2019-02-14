Pfdk, Fenerbahçeli Futbolcu Roberto Soldado'ya 1 Maç Men Cezası Verdi.
9 dakika önce
IHAAW154223-SPO/14-02-2019- PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'ya 1 maç men cezası verdi.
IHAAW154223-SPO/14-02-2019
- PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'ya 1 maç men cezası verdi. 14.02.2019 15: 42: 23 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:48 Kaynak: İHA
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