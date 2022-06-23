Piknik heyecanı pahalıya mal oldu: Hırsız, bebek arabasındaki 3 bin lira böyle çalındı - Son Dakika
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Piknik heyecanı pahalıya mal oldu: Hırsız, bebek arabasındaki 3 bin lira böyle çalındı

23.06.2022 12:23

Piknik heyecanı pahalıya mal oldu: Hırsız, bebek arabasındaki 3 bin lira böyle çalındı Gaziantep'te pikniğe gitmek için hazırlık yapan bir aile yaklaşık 3 bin lirasından oldu.

Piknik heyecanı pahalıya mal oldu: Hırsız, bebek arabasındaki 3 bin lira böyle çalındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te pikniğe gitmek için hazırlık yapan bir aile yaklaşık 3 bin lirasından oldu. Piknik hazırlığı yapıldığı sırada kapının önüne konulan bebek arabasındaki 150 Euro ile 300 TL olan poşetin güpegündüz sokak ortasında çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesi'nde 3 gün önce öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre pikniğe gitmek için hazırlık yapan aile, bebek pusetini kapının önüne koydu. O sırada sokaktan geçen gencin dikkatini pusetin üzerindeki poşet çekti. Yürüdüğü esnada duraklayarak poşetin içine bakan genç, içinde 150 Euro ile 300 TL olan poşeti alarak kayıplara karıştı. Puset üzerindeki poşetin kaybolduğunu fark eden pusetin sahibi, güvenlik kamera görüntülerini izleyince büyük şok yaşadı. İçinde yaklaşık 3 bin TL olan poşetin çalındığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin F.İ. olduğunu belirleyen polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Piknik heyecanı pahalıya mal oldu: Hırsız, bebek arabasındaki 3 bin lira böyle çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Piknik heyecanı pahalıya mal oldu: Hırsız, bebek arabasındaki 3 bin lira böyle çalındı - Son Dakika
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