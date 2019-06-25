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Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı esnada kaybolan çocuğu bulmak için jandarma ekipleri alarma geçerek 2 saat içerisinde buldu.

Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı esnada kaybolan çocuğu bulmak için jandarma ekipleri alarma geçerek 2 saat içerisinde buldu.

Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesi Karadut Mahallesi Doğa Obası civarında piknik için gelen ailenin 12 yaşındaki oğlu Ali Baki Gündoğar saat 18.00 sularında kayboldu. Oğlunun kaybolması üzerine baba Murat Gündoğar 156'yı arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine alarma geçen jandarma ekipleri arama tarama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 saat süren ve 13 jandarma personeliyle 28 güvenlik korucusunun yaptığı çalışma neticesinde 4 kilometre uzakta bulunan Köy Obası mezrasında Ali Baki Gündoğar bulundu. 12 yaşındaki çocuk, ailesine sağ salim teslim edilirken sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Göksun, Jandarma, 3. Sayfa
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