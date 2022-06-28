Son dakika haberleri: Piknikte meydan kavgası: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Piknikte meydan kavgası: 6 yaralı

28.06.2022 10:15

Son dakika 3. sayfa haberine göre Piknikte meydan kavgası: 6 yaralı Bursa'nın Keles ilçesindeki Kocayayla mesire alanında düzenlenen piknikte iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Piknikte meydan kavgası: 6 yaralı

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesindeki Kocayayla mesire alanında düzenlenen piknikte iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaşanan meydan kavgasını jandarma ekipleri havaya ateş açıp güçlükle ayırırken, kavgaya karışan çok kişi de gözaltına alındı.

Edinien bilgiye göre, Kocayayla mesire alanına piknik yapmaya gelen farklı iki takım taraftarı oldukları iddia edilen iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartşma sonrası taraflar taşlı sopalı birbirine girdi. Bölgedeki jandarma ekipleri kavgayı ayırabilmek için havaya ateş etmek zorunda kaldı. Meydan kavgasında yaralanan 6 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Piknikte meydan kavgası: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Piknikte meydan kavgası: 6 yaralı - Son Dakika
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