Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka Jordan Morgan'ı açıkladı
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Pınar Karşıyaka Jordan Morgan'ı açıkladı

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li pivot Jordan Morgan'ı kadrosuna dahil etti.

Pınar Karşıyaka Jordan Morgan'ı açıkladı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li pivot Jordan Morgan'ı kadrosuna dahil etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki Jordan Morgan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geçen sezonu Banvit'te geçiren Morgan, NCAA'de Michigan'da mücadele ettikten sonra İtalya'da Virtus, Fransa'da Hermine Nantes Atlantique, Paris Levallois, Yunanistan'da Kymis ve Slovenya'da da Petrol Olimpia formalarını giydi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:38 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Pınar Karşıyaka, Spor
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