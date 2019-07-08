Pınar Karşıyaka Jordan Morgan'ı açıkladı
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li pivot Jordan Morgan'ı kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:38 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka
, ABD'li pivot Jordan Morgan'ı kadrosuna dahil etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki Jordan Morgan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geçen sezonu Banvit
'te geçiren Morgan, NCAA'de Michigan
'da mücadele ettikten sonra İtalya
'da Virtus, Fransa
'da Hermine Nantes
Atlantique, Paris Levallois
, Yunanistan
'da Kymis ve Slovenya
'da da Petrol Olimpia formalarını giydi.
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