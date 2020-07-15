Pınar Karşıyaka'nın rakipleri netleşti

Basketbolda Avrupa kupalarında yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oldu. İsviçre'de bugün yapılan kura çekimi sonucunda D Grubu'nda yer alan yeşil-kırmızılı takımın rakipleri AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Hapoel Holon (İsrail), Retabet Bilbao (İspanya), Cholet Basket (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya) oldu. Grupta yer alacak son takım Balkan BC-Tsmoki Minsk ve London Lions-Neptuna Klaipeda arasında oynanacak eleme maçlarının ardından netlik kazanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon, 13 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.