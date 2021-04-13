Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor

1 Ekim'de yürürlüğe giren ve kamuoyunda 'sosyal medya yasası' ismiyle bilinen 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' kapsamında Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya platformlarına bazı yasaklar getirilmişti. Bu bağlamda, Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter, 19 Ocak'ta reklam yasağı ile karşı karşıya kalmıştı. Aynı gün fotoğraf paylaşma uygulaması Pinterest de reklam yasağı almıştı.

4 GÜN ÖNCE TEMSİLCİ ATADI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 4 önce temsilci atayan Pinterest'in reklam yasağını dün kaldırdı. Ancak Pinterest ile aynı gün reklam yasağı alıp ondan önce temsilci atayacağını açıklayan Twitter'a uygulanan reklam yasağının kalkmaması dikkat çekti.

TWİTTER'IN YASAĞI HALEN GEÇERLİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 20 Mart'ta Twitter'ın Türkiye'ye temsilci atayacağını duyurmuştu. Ancak platforma uygulanan yasak henüz kalkmadı.

Türkiye'ye temsilci atamaması halinde Twitter'ı bekleyen bir sonraki kısıtlama ise bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması şeklinde açıklanmıştı.