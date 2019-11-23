Piri Reis denizaltısı suya iniyor

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin sulardaki hakimiyeti her geçen gün güçlenerek sürüyor.



Bir taraftan MİLGEM projesi kapsamında yeni savaş gemilerinin donanmaya katılması için çalışmalar devam ederken, yerli ve milli denizaltılar için yürütülen çalışmalar da başarıyla ilerliyor. Bu kapsamda MİLGEM projesiyle inşa edilen TCG KINALIADA korveti eylül ayında geçici olarak donanmaya teslim edildi. MİLGEM projesinin beşinci gemisi olan TCG İSTANBUL fırkateyninin de inşa faaliyetlerine hız verildi.



Öte yandan, "Yeni Tip Denizaltı Tedarik Projesi"nin beşinci denizaltısı SEYDİ ALİ REİS'in ilk kaynak töreninin, önümüzdeki ay yapılması planlanıyor. Projenin ilk gemisi PİRİ REİS'in de denize inmesi, aralık ayında gerçekleştirilecek. PİRİ REİS'in, 2020'de seyrüsefer için hazır hale gelmesi bekleniyor. Onu sırasıyla HIZIR REİS, MURAT REİS, AYDIN REİS, SEYDİ ALİ REİS ve SELMAN REİS takip edecek. Tüm denizaltıların yaklaşık 10 yıl içinde Deniz Kuvvetlerinin hizmetine girmesi planlanırken; Türkiye, 2030'lu yıllara yeni tip altı denizaltıyla birlikte dünyanın sayılı güçlü donanmalarından biri olacak. - İSTANBUL